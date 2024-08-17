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Gece yarısı yüzerken denizde kaybolan kadının cesedi bulundu

Gece yarısı yüzerken denizde kaybolan kadının cesedi bulundu

17.08.2024 | 11:31

Samsun'da sahilde gece yarısı birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı ile denizde yüzerken kaybolan kadının cesedi bulundu.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 75.Yıl Bulvarı'nda 15 Ağustos gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G.(40) adlı şahıs 10 gün önce tanıştığı kız arkadaşı Zeynep Arslanoğlu (32) ile birlikte sahilde alkol alıp daha sonra birlikte denize girdiler. K.G. genç kadını denizde bırakıp tuvalet ihtiyacı için sudan dışarı çıktı. Bir süre sonra geri gelen K.G. kız arkadaşını denizde ve etrafta bulamayınca polisten yardım istedi. Zeynep Arslanoğlu'nun çantası ve cep telefonu deniz kenarında bulundu.


Gece yarısı Karadeniz'in azgın sularında kaybolan Zeynep Arslanoğlu'nu bulmak için Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışması devam ederken, kayıp kadının erkek arkadaşı K.G. ise Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Önceki gün Samsun Adliyesine sevk edilen K.G., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. K.G., "Denize girdik. Kendisi alkollüydü. Ondan sonra kayboldu" dedi.


Kayalıklar arasında bulundu
Arama çalışmalarının üçüncü günü bu sabah saat 08.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin yaptığı arama çalışması sırasında kadının cansız bedeni denize girdiği yerin yaklaşık 250 metre uzağında yağmur suyu tahliye borusunun etrafındaki kayalıklar arasında sıkıştığı yerde bulundu. Cesedi sıkıştığı yerden çıkarmak için AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve cankurtaranlar çalışma yaptı. AFAD'a ait kesme ayırma makinesi ile kayalar esnetilerek kadının cesedi sıkıştığı yerden çıkartıldı.


Eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Zeynep Arslanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

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