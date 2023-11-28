Hatay'da sabah saatlerinde beliren dolunay mest etti | Video
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde dolunayın bulutların arkasından vedası görüntülendi.
İşe giderken dolunayı gören Esin Erol Bayat, "Evden işe giderken dolunayı gördüm çok güzel bir manzarası vardı. Bir an işe gitmek istemedim terasta oturup manzarayı seyretmek istedim. Çok güzel bir manzara günümün iyi geçmesini sağlayacak bir manzara" dedi.
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