Hurdacılık yapan adamı kaçırıp 12 milyon TL istediler | Video
İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal'ı zorla araca bindirip kaçıran şahıslara babasından 12 milyon TL istedi.
Avcılar'da kaçırılan Sinan Ünal'ı son kez arabayla çıkarken gören komşusu Adem Koçcu, "Evet araç içerisinde gördüm buradan çıkarken tesadüfen müşterimle kapıda görüşüyordum. Aracın içerisinde gördüm ama aklımıza bir şüphe gelmedi. Diğer insanları görmedim. Sinan'ı gördüm ama araba hızlı çıktı tabi. 2 3 dakika sonra babası geldi. Beyaz renkli bir araçtı ama üzerinde herhangi bir polis emaresi yoktu. Aileden 12 milyon gibi bir para istemişler babası söyledi. Sinan Bey'in kendi telefonundan aramışlar ama tabi daha sonra kendisine ulaşılamadı" dedi.
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