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İGA çalışanları

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde buluştu | Video

14.06.2023 | 16:05

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA çalışanları için düzenlenen "Skywalkers" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Teması "Misafir Biziz" olarak belirlenen ve 2 gün sürecek "Skywalkers" etkinliğinde, yarışmalar ve sahne performansları da yer alıyor.

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İGA İstanbul Havalimanının binlerce çalışanı, "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi. İstanbul Havalimanı işletmesi İGA'nın, çalışanların katılımıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği etkinlik, havalimanının otopark alanında yapılıyor. 2 gün sürecek ve İGA İstanbul Havalimanı çalışanlarına özel motivasyon etkinliği kapsamında bilgi yarışmaları, panel ve atölyeler düzenleniyor. Müzik gruplarının sahne aldığı etkinlikte, sokak lezzetleri ile çalışanlar keyifli anlar geçiriyor. Öte yandan İstanbul Havalimanı'na gelen bazı yolcular sanatçıları alanın dışından dinledi.

"Skywalkers" etkinliğinin açılışında konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "Bu havalimanında Türk misafirperverliğinin en üst düzey dokunuşunu, sizlerle beraber yolcularımıza ve paydaşlarımıza yansıtıyoruz. Dünyanın her köşesine gittiğinizde oradaki insanların sizin havalimanınızdan bahsetmesi, oradan geçerken yaşadığı tecrübeyi anlatması, orada alkış tutması beni çok mutlu ediyor ve umutlandırıyor. Biz 5 yıllık bir şirketiz. Karşımızda rakip olarak gördüğümüz havalimanlarının 50-60-70-80 yıllık tarihleri var. 5 yılda bir araya gelmiş bu kadar genç grubun böyle başarılara imza atmış olmasından dolayı hepinizin gurur duyması lazım. Bu havalimanında yaptığınız çalışmalar hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli. Bundan dolayı sizleri alkışlıyorum."

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