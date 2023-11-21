Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki köylere kar yağdı | Video
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde bulunan birçok köy kar altında kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki köylere kar yağdı | Video 21.11.2023 | 10:21
00:43
Alman vatandaşları dolandıranlara operasyon: 7 gözaltı | Video 21.11.2023 | 10:19
05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video 21.11.2023 | 10:27
05:05
03:17
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 21.11.2023 | 09:53
01:09
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı | Video 21.11.2023 | 09:24
01:09
Bahçelievler’de motosiklet hırsızları kamerada | Video 21.11.2023 | 09:41
05:11
Otobüsün altında kalan kadın feci şekilde can verdi | Video 21.11.2023 | 09:00
00:59
Kozan'da polisten 'narko alan' uygulaması | Video 21.11.2023 | 09:03
01:35
02:49
00:48
Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video 21.11.2023 | 08:39
04:46
Fethiye’de plaj temizliği 20.11.2023 | 19:53
00:11
19 yaşındaki tatlıcı başından vuruldu 20.11.2023 | 17:58
01:04
Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı | Video 20.11.2023 | 17:09
04:39
Gazze'de katledilen çocuklar için Beyoğlu'nda özel gösterim | Video 20.11.2023 | 16:42
01:12
Ayasofya’da kedi sevdiği video ile viral olan Ahmet amca ortaya çıktı 20.11.2023 | 15:26
09:43
Dominik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 21 ölü | Video 20.11.2023 | 13:45
04:35
Akrabasını yol ortasında bıçaklayarak böyle öldürdü | Video 20.11.2023 | 13:44
00:34
Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı | Video 20.11.2023 | 13:44