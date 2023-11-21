Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki köylere kar yağdı | Video

Türkiye'nin birçok şehri dünden beri başlayan yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. İklimiyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır merkezde de dünden beri sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimler ise beyaza büründü. Tuzluca ilçesine bağlı Nahırkıran, Canderviş, Söğütlü başta olmak üzere birçok köy beyaza büründü. Çölde bulunan hayvanlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Köylerde bazı yerlerde kar kalınlığı 15 santimetrenin üstüne çıktı. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.