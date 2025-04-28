İngiliz boksörün taksiciyi dövdüğü anlar ortaya çıktı | Video
İngiliz boksör Ross Kitchen’ın, taksi şoförü Kadir Biçer'e bir anda saldırıp, öldüresiye dövdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
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