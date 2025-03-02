Video Yaşam Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video
Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video

Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video

02.03.2025 | 10:36

Antalya'da ağustos ayında Beşkonak Karabük Mahallesi'nde bulunan Köprü Çay Irmağı'na giren ve dalgalar arasında gözden kaybolan Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. 191 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genci arama çalışmaları ileri teknoloji cihazlarla yürütülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Karabük Mahallesi'nde meydana gelen olayda 23 yaşındaki Ahmet Yıldız, 18 Ağustos 2024 Pazar günü girdiği Köprü Çay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Ailesi ve arama-kurtarma ekiplerin tüm çabalarına rağmen 191 gündür kendisine ulaşılamadı. Side Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi, bugün yeniden sahaya inerek sualtı görüntüleme dronu ile kritik bölgelerde tarama çalışması yaptı.

"ARAMALAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"
Önce baraj ve stratejik noktalar titizlikle incelenirken, su altı koşullarının dalgıçların suya girmesine elverişli olmamasından dolayı aramalar büyük ölçüde ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak Side Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği'nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği belirtilerek "Bu zorlu süreçte duyarlı herkesin desteği hayati önem taşıyor! Ahmet'i bulmak için her türlü bilgi, paylaşım ve destek büyük fark yaratacaktır. Gören, duyan veya yardımcı olmak isteyenler bizimle iletişime geçsin" denildi.

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