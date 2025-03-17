Video Yaşam İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video
İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video

İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video

17.03.2025 | 12:29

İzmir'in Buca ilçesindeki otomobil servisinin sahibi F.A.'yı (37) darbedip, kompresör makinesini aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Olay, 11 Mart'ta, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil servisine gelen şüpheliler, iş yeri sahibi F.A.'yı darbedip, kompresör makinesini alıp kaçtı. F.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerine tabanca ve bıçakla gelen şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. Önceki gün belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, İ.A. (52), İ.A. (21), B.A. (30), Y.İ.B. (20), A.E.Ş. (20), A.S. (22), E.K. (20), B.Ç. (21) ve M.I.'yı (39) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.A., B.A., Y.İ.B., A.S. ve M.I. tutuklandı, İ.A., A.E.Ş., E.K. ve B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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