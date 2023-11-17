Video Yaşam Isparta’da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video
Isparta’da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video

Isparta’da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video

17.11.2023 | 14:55

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapma ve hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 16 Kasım tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapma ve birden fazla hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.B. isimli şahsın bir ikamette kaldığı tespit edildi. Ekipler tarafından ikamete düzenlenen operasyon esnasında ikametin arka kısmında bulunan çalılık alandan kaçmaya çalışan A.B. yaşanan kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.B. emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da doğal gaz patlaması kamerada | Video 00:15
Ankara'da doğal gaz patlaması kamerada | Video 17.11.2023 | 15:08
Dalgın kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü | Video 00:35
Dalgın kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü | Video 17.11.2023 | 15:08
Isparta’da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 00:20
Isparta’da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 17.11.2023 | 14:55
Adıyaman’da kaldırımda yılan paniği | Video 01:05
Adıyaman'da kaldırımda yılan paniği | Video 17.11.2023 | 14:20
Sakarya’da dehşet! Eşini öldürdü, babasını seccade ile boğmaya kalktı | Video 00:50
Sakarya'da dehşet! Eşini öldürdü, babasını seccade ile boğmaya kalktı | Video 17.11.2023 | 14:20
Kameralardaki kediden yola çıktılar, katili buldular | Video 04:06
Kameralardaki kediden yola çıktılar, katili buldular | Video 17.11.2023 | 13:21
Pilotun evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı | Video 00:30
Pilotun evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı | Video 17.11.2023 | 14:13
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: Baba ve oğlu yaralandı | Video 01:46
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: Baba ve oğlu yaralandı | Video 17.11.2023 | 14:01
Düğünde ’müziği kapatın’ kavgasında gözaltı sayısı 2’ye çıktı | Video 01:49
Düğünde 'müziği kapatın' kavgasında gözaltı sayısı 2'ye çıktı | Video 17.11.2023 | 13:45
31 yıl hapisle aranan hükümlü 2 kalaşnikof ile yakalandı | Video 00:43
31 yıl hapisle aranan hükümlü 2 kalaşnikof ile yakalandı | Video 17.11.2023 | 12:32
Adana’da bir otomobilde ruhsatsız 17 tabanca ele geçirildi | Video 02:49
Adana’da bir otomobilde ruhsatsız 17 tabanca ele geçirildi | Video 17.11.2023 | 13:35
Ağrı’da bazı köyler beyaza büründü | Video 00:28
Ağrı’da bazı köyler beyaza büründü | Video 17.11.2023 | 13:03
Sincan’da doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 02:14
Sincan’da doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 17.11.2023 | 12:31
Mersin’de şiddetli rüzgar fabrika inşaatı çatısını uçurdu | Video 02:07
Mersin’de şiddetli rüzgar fabrika inşaatı çatısını uçurdu | Video 17.11.2023 | 12:32
Sincan’da doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 02:14
Sincan’da doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 17.11.2023 | 12:32
Sokakta havaya ateş eden maganda kamerada | Video 00:18
Sokakta havaya ateş eden maganda kamerada | Video 17.11.2023 | 12:32
Satılmayı bekleyen binlerce ithal sıfır araba böyle görüntülendi | Video 03:00
Satılmayı bekleyen binlerce ithal sıfır araba böyle görüntülendi | Video 17.11.2023 | 12:32
Uzungöl gece manzarasıyla da mest etti | Video 02:13
Uzungöl gece manzarasıyla da mest etti | Video 17.11.2023 | 12:32
İstanbul’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 00:49
İstanbul’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 17.11.2023 | 11:04
Tavşanlı’da ahşap evde yangın: 1 ölü | Video 02:25
Tavşanlı'da ahşap evde yangın: 1 ölü | Video 17.11.2023 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA