İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı | Video

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olurken, İstanbul Havalimanı’nda planlanan uçuşlar sorunsuz şekilde devam ediyor.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından duyuruda ise uçuşu bulunan yolcular uyarılarak, "18 Mart Cuma günü ve 29 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle, yolcularımızın havalimanına gelmeden önce ilgili havayolu şirketleri ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önemle rica ederiz" denildi.