İstanbul'da bakıcı dehşeti! Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkencenin görüntüleri ortaya çıktı | Video

80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısının akıl almaz işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudundaki şişlikler "boksör travması" olarak tanımlandı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri ise bakıcı dehşetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ayrıca acımasız kadının kamerayı fark ettiği an da görüntülere yansıdı.

80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısının akıl almaz işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudundaki şişlikler "boksör travması" olarak tanımlandı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri ise bakıcı dehşetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ayrıca acımasız kadının kamerayı fark ettiği an da görüntülere yansıdı.