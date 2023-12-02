İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video
İstanbul'da sahte pasaport yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Öte yandan düzenlenen operasyonda 10 bin adet sahte pasaport yapmak için yeterli olan malzeme ve materyal, 5 bin 422 hologram ve filigram, lazer kesim cihazı, NFC, mor ışık, yazıcı, tarayıcılar ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şüphelinin Fatih'teki evinde yapılan aramalarda ise farklı ülkelere ait; 81 adet sahte pasaport, 179 adet sahte kimlik ve sürücü belgeleri, soğuk damga ve giriş-çıkış mühürleri, 34 adet sahte vize yaprakları, 36 bin 400 TL, 51 bin 850 euro ve 3 bin 400 dolar ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında, sahte belgelerin tüm işlemlerinin Esenler'de yapıldığı tespit edildi. 30 Kasım günü tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda farklı ülkelere ait 10 bin adet sahte pasaport yapmak için yeterli olan malzeme ve materyal, 5 bin 422 hologram ve filigram, çok sayıda sahte kimlik ve sürücü belgeleri, lazer kesim cihazı, NFC, mor ışık, yazıcı, tarayıcılar ve yapım aşamasında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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