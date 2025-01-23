İstanbul'da sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü | Video 23.01.2025 | 09:15 Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafeleri de düştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis hadisesi nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafesi düştü. Yolda yürüyen bazı vatandaşlar da sis içinde adeta kaybolurken kuşların ise direklerin üstlerinde bekledikleri görüldü.