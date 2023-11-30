Video Yaşam İstanbul'da yağmur etkisini sürdürdü, su baskınları yaşandı | Video
İstanbul'da yağmur etkisini sürdürdü, su baskınları yaşandı | Video

İstanbul'da yağmur etkisini sürdürdü, su baskınları yaşandı | Video

30.11.2023 | 09:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve yağmur etkili oldu. Yağmurun etkisiyle su baskınları ve çökmeler meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından dünden beri zaman zaman etkili olan yağış İstanbul'da hayatı etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınları ve çökmeler yaşandı. Yağış etkisiyle Rami Arif Paşa Caddesi'nde bir binanın arka istinat duvarı çöktü. Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir tekstil atölyesinde su baskını yaşandı. Baskın sonrası olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ve atölye sahipleri su tahliyesi yaptı. Yağışın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
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