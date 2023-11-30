İstanbul'da yağmur etkisini sürdürdü, su baskınları yaşandı | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve yağmur etkili oldu. Yağmurun etkisiyle su baskınları ve çökmeler meydana geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Ankara'da market çalışanına satırlı saldırı kamerada | Video 30.11.2023 | 09:56
06:32
İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı | Video 30.11.2023 | 09:03
02:19
00:51
İzmir'de kalabalığın ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 30.11.2023 | 09:03
03:11
İstanbul'da yağmur etkisini sürdürdü, su baskınları yaşandı | Video 30.11.2023 | 09:03
02:06
Fatih'te metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi 30.11.2023 | 00:05
04:54
Off-road pilotları terörden temizlenen Gabar Dağı'nda Türk bayrağı açtı 29.11.2023 | 21:35
01:42
Aşırı yağış nedeniyle asma köprü böyle çöktü 29.11.2023 | 21:14
02:50
Silivri’de göle dönen sokaklar böyle görüntülendi | Video 29.11.2023 | 16:30
02:09
İstanbul’da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 29.11.2023 | 16:05
00:18
02:35
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü | Video 29.11.2023 | 15:03
01:19
Kağıthane'de Çağlayan Alt Geçidi'ni su bastı | Video 29.11.2023 | 15:03
05:22
02:29
Kargo dolandırıcıları yakayı ele verdi: 11 gözaltı | Video 29.11.2023 | 15:41
05:31
Depremzede Abdulkadir protez bacağına kavuştu | Video 29.11.2023 | 14:19
01:20
00:49
02:35
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü | Video 29.11.2023 | 15:03