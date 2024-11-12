İzmir'deki yangında hayatını kaybeden 5 kardeş için cenaze töreni düzenlendi | Video
İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitleyip hurda toplamaya gittikten sonra çıkan yangında hayatını kaybeden yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş; Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine hapishanede bulunan baba Hakan Akcan, jandarma gözetiminde katıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:37
10:54
02:59
02:40
Sahildeki kum zambaklarını iş makineleriyle yok ettiler | Video 12.11.2024 | 12:39
00:25
Şehir magandaları kamerada: Tüfekle havaya ateş açanlar yakalandı | Video 12.11.2024 | 12:38
00:27
Bina yöneticisi kadını tek yumrukla böyle yere serdi | Video 12.11.2024 | 12:38
01:20
Kirpiyi kızarmış tavukla besledi | Video 12.11.2024 | 12:38
11:18
01:00
01:23
Motosiklet sürücüsü, çarpıştığı patpatın altında böyle kaldı | Video 12.11.2024 | 10:37
04:19
10:54
02:22
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti | Video 12.11.2024 | 10:15
01:05
06:25
03:21
Taksiye alınmayan alkollü şahıs, aracın tekerleklerini bıçakladı | Video 12.11.2024 | 08:54
01:19
01:35
03:49