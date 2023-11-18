İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video
İZMİR'de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir'in de olduğu birçok kent için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesinde bir cadde adeta göle dönerken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.
Öte yandan aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağmurun akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini beklendiği bildirildi.
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