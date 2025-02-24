Video Yaşam Kaçırılan iş insanı polis ekipleri tarafından saatler içinde kurtarıldı | Video
Kaçırılan iş insanı polis ekipleri tarafından saatler içinde kurtarıldı | Video

Kaçırılan iş insanı polis ekipleri tarafından saatler içinde kurtarıldı | Video

24.02.2025 | 10:12

İstanbul’da "Kardeşim kaçırıldı" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş insanı M.Ö.’yü zorla tutulduğu evden saatler içinde kurtardı. Evde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, ifadelerinde alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyleyen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay 17 Şubat Pazartesi günü saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Polisi arayan C.Ö., "Ağabeyimin borcu vardı. Alacaklalılarıyla en son Ortaköy'de buluştu. Beni telefondan görüntülü aradılar. 'Saat 17.00'ye kadar vaktin var. 1 milyon 300 bin lira para gönder' diye konuştular" dedi. Ağabeyinin hayatından endişe ettiğini söyleyen C.Ö. polisten yardım istedi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Zamanla yarışan ekipler kaçırılan M.Ö.'nün Ortaköy'de gittiği evin adresini tespit etti. Mağdurun daireye girdikten sonra zorla tutulduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlendiği operasyonda evde zorla tutulan M.Ö. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler M.E.D.(44), İ.P.(40) ve Z.Y. ise (43) gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 44 gram metamfatamin, bir miktar kokain, hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

BORCU BORÇLA KAPATMAK İSTEMİŞ
Polis soruşturmasında M.Ö.'nün kardeşinin borcunu ödeyebilmek için borç para aldığı, borcunu ödeyemeyince bir başka kişiden borç almaya çalışırken şüpheliler tarafından zorla alıkonulduğu belirlendi.Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin M.Ö.'den sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden Z.Y.'nin işlediği bir başka suçtan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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