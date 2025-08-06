Video Yaşam Kağıthane'de İSKİ çalışması sırasında isale borusu patladı | Video
Kağıthane'de İSKİ çalışması sırasında isale borusu patladı | Video

Kağıthane'de İSKİ çalışması sırasında isale borusu patladı | Video

06.08.2025 | 14:37

Kağıthane'de İSKİ'nin boru yenileme çalışmaları sırasında kazı yapan kepçe isale borusunu patlattı. Hasar meydana gelen borudan fışkıran su metrelerce yukarı çıktı. Bu sırada caddeden geçen sürücüler de zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Merkez Mahallesi Cendere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İSKİ'nin çalışması sırasında kazı yapan kepçe isale borusunu patlattı. Boruda meydana gelen hasar nedeniyle fışkıran sular metrelerce yukarı çıktı. O sırada caddeden geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Fışkıran suyun isale hattından metrelerce yukarı çıktığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Duruma müdahale eden İSKİ ekipleri isale hattındaki suyu keserek önlem aldı.

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