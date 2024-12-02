Video Yaşam "KALKAN-33" operasyonlarında; 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı | Video

"KALKAN-33" operasyonlarında; 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı | Video

02.12.2024 | 09:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen “KALKAN-33” operasyonlarında; 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi." açıklamasında bulundu.

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