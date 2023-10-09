Karadeniz açıklarında hortum çıktı | Video

Doğu Karadeniz açıklarında oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Fındıklı ilçesinde sahil kenarında duran bir vatandaşın denizin açıklarında gördüğü hortumu cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Oluşan hortum yaklaşık 4 dakika sonra gözden kayboldu.