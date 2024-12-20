Kayseri'de 120 kilo kaçak tütün yakalandı | Video 20.12.2024 | 15:36 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 120 kilo kaçak tütün ile 200 bin dal makaron ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın tütün ve bandrolsüz makaron sattığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda V.T. (21) yakalanarak gözaltına alınırken aramalarda ise, 200 bin dal makaron, 120 kilo tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan V.T. hakkında işlem başlatıldı.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.