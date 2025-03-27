Video Yaşam Kervansaray Otel'in yangından önceki hali böyle görüntülendi | Video
Kervansaray Otel'in yangından önceki hali böyle görüntülendi | Video

Kervansaray Otel'in yangından önceki hali böyle görüntülendi | Video

27.03.2025 | 08:53

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Otelin yangın öncesindeki halinin görüntüsüne ortaya çıktı.

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