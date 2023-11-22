Kırklareli’nde 'torbacı' operasyonu: 105 kişiden 13'ü tutuklandı | Video

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce 'torbacılara yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen 65 operasyonda 105 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 15 şüphelinin çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi.Operasyonlarda, 2,5 kilogram skunk, 636 gram metamfetamin, 258 sentetik ecza maddesi, 128,5 gram esrar, 10 gram eroin, 1,46 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 44 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 590 lira ele geçirildi.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 92 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.