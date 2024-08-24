Kocaeli'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 24.08.2024 | 10:13 Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletli yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Meydana gelen kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırdı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Cem Ö'nün ise hayatını kaybettiği tespit edildi.