Kocaeli'de yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
Kandıra Sarnıçlar Mahallesi'nde bulunan Sarnıçlar Gölü'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda onlarca ölü balık kıyıya vurdu.
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