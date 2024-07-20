Video Yaşam Kocaeli'de yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
Kocaeli'de yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

Kocaeli'de yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

20.07.2024 | 13:53

Kandıra Sarnıçlar Mahallesi'nde bulunan Sarnıçlar Gölü'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda onlarca ölü balık kıyıya vurdu.

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