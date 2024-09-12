Konya'da bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu | Video 12.09.2024 | 10:28 Konya'da müstakil bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaş Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri evin bahçesinde Ç.E. isimli kadının cesedini toprağa gömülü vaziyette buldu. Kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkartılarak, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden zanlıların cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.