Konya'da bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu | Video
Konya'da müstakil bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.
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