Video Yaşam "Köpek Velisi" Buket Özgünlü hakkında şoke eden iddialar | Video

"Köpek Velisi" Buket Özgünlü hakkında şoke eden iddialar | Video

12.06.2024 | 12:53

Şanlıurfa'dan kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Özgünlü'nün gelirim yok demesine rağmen 9 daire ve 2 depo sahibi olduğu, öte yandan köpeklerin sakat bırakılarak para toplandığı iddia edildi.

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