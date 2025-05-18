Küçükçekmece'de gemiden sızan madde endişeye neden oldu | Video
Küçükçekmece açıklarında demirli tankerden sızan madde, deniz yüzeyini kapladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, konuyla ilgini çalışma başlattı.
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