Küçükçekmece’de yangın paniği: Kurtarma anları kamerada | Video
Küçükçekmece’de bulunan 6 katlı binanın 3 katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumandan dışarı çıkamayan 3 çocuk toplam 12 kişi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
00:36
03:08
Küçükçekmece’de yangın paniği: Kurtarma anları kamerada | Video 15.09.2025 | 08:56
03:41
03:04
04:42
Tekirdağ'da drift şov! Asfalt eridi, lastikler yandı | Video 14.09.2025 | 16:56
00:30
08:03
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı | Video 14.09.2025 | 15:18
02:36
Tutuklanınca gazeteciye öpücük atıp, "Zeki Müren'e selam" dedi | Video 14.09.2025 | 14:16
01:26
Diyarbakır’da 4’üncü kattaki bir evin çocuk odasına yılan girdi | Video 14.09.2025 | 12:36
08:30
Elif'in lenf kanseri ile sıra dışı mücadelesi | Video 14.09.2025 | 12:29
01:22
06:31
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti | Video 14.09.2025 | 11:08
00:49
Viyadükteki kediyi kurtarmaya çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 14.09.2025 | 11:06
00:36
00:38
Tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı | Video 14.09.2025 | 10:43
02:40
Erzincan’da başıboş sokak köpekleri 6 kuzuyu telef etti | Video 14.09.2025 | 09:34
05:47
Değer biçilemiyor! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfası tespihe nakşedildi | Video 14.09.2025 | 09:28
03:09
Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video 14.09.2025 | 09:24
00:22
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu | Video 14.09.2025 | 09:18