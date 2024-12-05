Malatya'da narkotik operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video
Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘sokak satıcısı’ olarak bilinen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorguları tamamlanan şüphelilerden tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edileceği belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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