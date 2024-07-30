Video Yaşam Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı | Video
Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı | Video

Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı | Video

30.07.2024 | 15:50

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir polis memurunun da karıştığı silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Olay, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir işyerinde akrabalar arasında tartışma çıktı. İşyeri sahibinin oğlu olduğu belirtilen polis memuru M.B.'nin de karıştığı olayda tartışma kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu 3'ü bayan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Arif Çangal'ın da olay yerine gelerek bilgi aldığı olayda hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Ç., Gülhan B., Şeref Ç. hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Gülhan B.'nin polis memuru M.B.'nin annesi olduğu öğrenilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Ç. ile Kadriye Ç.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis memurunun teslim olduğu olayda bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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