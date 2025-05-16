Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı | Video
Malatya'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.
S.K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde olayın zanlılarını tanımadığını belirttiği öğrenilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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