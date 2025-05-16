Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı | Video 16.05.2025 | 08:59 Malatya'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen 25'li yaşlardaki S.K.'ya yaklaşan iki kişi peş peşe tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet alan S.K. bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınırken, zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.S.K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde olayın zanlılarını tanımadığını belirttiği öğrenilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayın zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.