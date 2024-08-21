MANİSA SON DAKİKA: Hamile kadın eski eşinden öldüresiye dayak yedi! Kan donduran anlara kameralara böyle yansıdı

Manisa'dan kan donduran son dakika haberi... Hamile bir kadın eski eşi tarafından öldüresiye dayak yedi. Sokak ortasında yumruk ve demir sopayla eski eşinden dayak yiyen kadının feryadı yürekleri dağladı. Yaşanan olayda uzun bir süre vatandaşların olaya müdahale etmemesi ise büyük tepki topladı. Öte yandan yapılan ihbar üzerine saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. İşte, hamile kadının sokak ortasında dayak yediği kan donduran anlar...