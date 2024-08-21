SON DAKİKA: Manisa'da hamile eski eşine şiddet uygulayan adamın yakalanma anı kamerada
Manisa'da sokak ortasında hamile kadın şiddet olayında son dakika... Manisa'da sokak ortasında hamile eski eşini metal çubuk, tekme ve yumruklarla döven adamın, polis ekipleri tarafından yakalanma anı kamerada...
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