Marmaris’te ormanlık alana yıldırım düştü, yangın çıktı | Video
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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