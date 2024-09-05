Mehmet Yörük'ün cinayet şüphelisi üfürükçü Mustafa'yı tanıyan tanık: "Şifa bahanesi ile..." | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Programın ilk bölümünde, 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği çorba ile öldürdüğünü söyledi. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında ise konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Programa bağlanan tanıkların üfürükçü Mustafa hakkındaki suçlamaları kan dondurdu.
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