Müge Anlı'da çok konuşulan Mehmet Yörük cinayeti! Gözaltındaki 2 şüphelinin sorguları sürüyor... | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Programın ilk bölümünde, 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği çorba ile öldürdüğünü söyledi. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında ise konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Öte yandan gözaltındaki 2 şüphelinin sorguları sürüyor...