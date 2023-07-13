Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni'yi 250 bin kişi uğurladı | Video
İstanbul'da, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni (74) Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde toprağa verildi.
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