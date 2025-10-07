Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım isçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı hastanelere sevk edildi.
