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Mersin'de amatör maçta kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü | Video

Mersin'de amatör maçta kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü | Video

11.11.2024 | 13:29

Mersin 1. Amatör Küme'de oynanan Çeşmeli İdmanyurdu-Kurtuluş Deltaspor maçında normal süresi 0-0 sona ererken, uzatmalarda 90+4'de gol bulan ve 1-0 öne geçen Kurtuluş Deltaspor'lu futbolculara rakip oyuncu, taraftar ve yöneticiler saldırdı. 2 futbolcu yaralandı.

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Erdemli ilçesinde Mersin 1. Amatör Kümede mücadele eden Çeşmeli İdmanyurdu ile Kurtuluş Deltaspor takımları, Çeşmeli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarında gol bulan ve 1-0 öne geçen Kurtuluş Deltaspor futbolcularına sahada saldırıda bulunuldu. Futbolcular arasındaki çıkan kavgada, Kurtuluş Deltaspor'lu futbolcular Harun Gümüş ve Zeynel Karaca yüzüne aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. Silifke Devlet Hastanesine giden futbolcular darp raporu aldı. Çıkan olaylar nedeniyle maçı tatil edildi.

Sahadan canlarını zor kurtardığını belirten Kurtuluş Deltaspor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, "Mersin 1. Amatör kümede mücadele ediyoruz. Bu hafta Çeşmeli İdmanyurdu deplasmanında istemediğimiz olaylar meydana geldi. Maçın normal süresi 0-0 tamamlanırken, hakem 7 dakika uzatma kararı verdi. Takımım 90+4'de bir gol attı. Sonrasında olaylar meydana geldi. Çeşmeli İdmanyurdu futbolcu, taraftar ve yöneticiler futbolcularıma saldırdılar. Futbolcularım kendini savundu. Ancak 2 futbolcum ağır darbe aldı. Silifke Devlet Hastanesinde her iki futbolcularıma darp raporu aldık. Biz sporda şiddet istemiyoruz. Spor kardeşlik ve dostluk diyoruz. Futbol Federasyonumuzun gerekli incelemeleri yapacağını umut ediyoruz" dedi.

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