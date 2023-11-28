Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video 28.11.2023 | 13:02 Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece geç saatlerde kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki sürücünün kaza anı ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

23 Kasım gecesi saat 01.55 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Rıdvan Başar (23) yolda giderken motosikletin hakimiyetini kaybetti. Önce bir marketin önündeki boş ekmek kasalarını deviren motosiklet, daha sonra yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yol kenarına savurulan Rıdvan Başar, kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM ANI ORTAYA ÇIKTI

Genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Rıdvan Başar'ın motosikletiyle ilerlerken kontrolden çıkan motosikletin marketin önündeki boş ekmek kasalarına çarptığı, kasaları deviren motosikletin ilerlemeye devam ettiği anlar yer aldı.