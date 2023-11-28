Video Yaşam Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video
Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video

Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video

28.11.2023 | 13:02

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece geç saatlerde kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki sürücünün kaza anı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

23 Kasım gecesi saat 01.55 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Rıdvan Başar (23) yolda giderken motosikletin hakimiyetini kaybetti. Önce bir marketin önündeki boş ekmek kasalarını deviren motosiklet, daha sonra yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yol kenarına savurulan Rıdvan Başar, kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM ANI ORTAYA ÇIKTI
Genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Rıdvan Başar'ın motosikletiyle ilerlerken kontrolden çıkan motosikletin marketin önündeki boş ekmek kasalarına çarptığı, kasaları deviren motosikletin ilerlemeye devam ettiği anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de öldürülen liseli gencin babası: Zevk için öldürdüler | Video 07:18
Sultangazi'de öldürülen liseli gencin babası: "Zevk için öldürdüler" | Video 28.11.2023 | 13:25
Diyarbakır’da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:37
Diyarbakır’da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı | Video 28.11.2023 | 13:25
Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video 01:04
Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video 28.11.2023 | 13:02
Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:40
Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı | Video 28.11.2023 | 14:58
Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video 01:14
Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video 28.11.2023 | 13:02
Gölcük Tabiat Parkı’nın masalsı kış manzarası | Video 02:19
Gölcük Tabiat Parkı’nın masalsı kış manzarası | Video 28.11.2023 | 13:02
Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video 00:37
Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video 28.11.2023 | 13:25
Pendik’te şiddetli rüzgar nedeniyle 4 balıkçı teknesi battı | Video 03:50
Pendik’te şiddetli rüzgar nedeniyle 4 balıkçı teknesi battı | Video 28.11.2023 | 14:00
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:48
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 28.11.2023 | 14:00
Seçil Erzan: Arda Turan bana çok yardımcı oldu | Video 03:09
Seçil Erzan: "Arda Turan bana çok yardımcı oldu" | Video 28.11.2023 | 12:10
Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılıp kaybolan gençlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılıp kaybolan gençlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.11.2023 | 12:10
Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolataların parasını not yazarak bıraktılar | Video 00:40
Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolataların parasını not yazarak bıraktılar | Video 28.11.2023 | 12:10
Yolda yürüyen yaya, motosiklet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 01:03
Yolda yürüyen yaya, motosiklet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 28.11.2023 | 12:10
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu | Video 02:37
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu | Video 28.11.2023 | 12:10
Eşi Engin Polat’ı arayarak intihar edeceğini söyleyen Dilan Polat’a cezaevi yönetiminden tedbir | Video 00:54
Eşi Engin Polat'ı arayarak intihar edeceğini söyleyen Dilan Polat'a cezaevi yönetiminden tedbir | Video 28.11.2023 | 11:54
Kargo firmasında yaklaşık 40 kilogram esrar ele geçirildi | Video 00:46
Kargo firmasında yaklaşık 40 kilogram esrar ele geçirildi | Video 28.11.2023 | 11:27
Toptancılar ile market çalışanlarının tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 01:00
Toptancılar ile market çalışanlarının tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 28.11.2023 | 11:24
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video 03:49
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da lodos etkili oluyor | Video 28.11.2023 | 10:40
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video 05:52
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video 28.11.2023 | 10:33
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video 05:52
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video 28.11.2023 | 10:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA