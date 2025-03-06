Müge Anlı açıkladı! "Ece Gürel, eşyalarının 9 metre uzağında bulunmuş!" | Video
Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 4 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. Müge Anlı ve ekibi, kaybolduğu günden beri Ece Gürel'in bulunması için ellerinden geleni yapmış, bölgedeki gelişmeleri anbean izleyiciye aktarmıştı. Müge Anlı, gece saatlerinde bulunan Ece Gürel'in daha önce bulunan cep telefonu ve montunun olduğu noktaya sadece 9 metre uzaklıkta bulunduğunu açıkladı.
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