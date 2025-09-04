Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mağazaya müşteri giren şahıs, gözüne kestirdiği ayakkabıyı rahat tavırlarla çaldı. Şahıs çalışana bir ürün sorduktan sonra mağazadan ayrıldı.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahsın rahat tavırları dikkat çekti.
Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı | Video 04.09.2025 | 11:48
