Müzikhole alınmayınca araçla gelip taradılar | Video 24.11.2023 | 09:36 İstanbul Bağcılar’da girmek istedikleri bir müzikhole alınmayıp darp edildiklerini iddia eden bir grup bir süre sonra aynı mekana gelip silahlı saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda mekan kapısında duran 45 yaşındaki çalışan Mehmet Bamyacı hayatını kaybetti. Müşteri bekleyen taksici Tunç K. İse hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar Güneşli Mahallesi 15 Temmuz Caddesi üzerinde 12 Kasım günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir arkadaş grubu caddede bulunan müzikhole girmek istedi. Ancak grup ile mekan çalışanları arasında bir tartışma çıktı gelen grup içeri alınmadı. İddiaya göre biraz da darp edildiler. Aralarında Yunus Emre T. ve Özgür İ.'nin de bulunduğu grup bir süre mekandan ayrıldıktan sonra bir araçla tekrar geldiler. Mekan önünden hızla geçip peş peşe ateş etmeye başladılar. Kurşunlar mekanda çalışan Mehmet Bamyacı'ya ve kapıda müşteri bekleyen taksici Tunç K.'ya isabet etti. Bamyacı hayatını kaybederken taksicinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK OLAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şahısların kullandığı araç ve kimlikleri tespit edildi. Önceki gün yapılan operasyonla Yunus Emre T. ve Özgür İ. 'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. Emniyetteki ifadelerinde suçu birbirlerinde atan şüphelilerin olay yerine gelip aracın camından kurşun yağdırdıkları anlar kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK / SABAH