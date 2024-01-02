Narkotik köpeği elektrik sobadaki uyuşturucu böyle buldu | Video 02.01.2024 | 12:10 Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma, narkotik köpeği ile yaptığı aramalar neticesinde, elektrikli sobanın içinden uyuşturucu madde olarak kullanılan yüzlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, H.İ.G., E.A., R.K. ve O.G. şahsın yılbaşı gecesinde uyuşturucu hap satma hazırlığı içerisinde oldukları tespit edildi.Narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, Ankara'dan getirdikleri uyuşturucu haplar, H.İ.G.'nin evindeki elektrikli sobanın içinden çıkarıldı. Yapılan aramalarda da bin 792 adet sentetik ecza hapı, 2 adet payp, 5 gram satışa hazır esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden H.İ.G., "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.