Narkotik köpeği elektrik sobadaki uyuşturucu böyle buldu | Video
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma, narkotik köpeği ile yaptığı aramalar neticesinde, elektrikli sobanın içinden uyuşturucu madde olarak kullanılan yüzlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, Ankara'dan getirdikleri uyuşturucu haplar, H.İ.G.'nin evindeki elektrikli sobanın içinden çıkarıldı. Yapılan aramalarda da bin 792 adet sentetik ecza hapı, 2 adet payp, 5 gram satışa hazır esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden H.İ.G., "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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