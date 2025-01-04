Nevşehir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralanırken, kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Öte yandan 9 kişinin yaralandığı kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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