Niğde'deki fabrika yangını 10 saatlik çalışma ile söndürüldü | Video 05.09.2025 | 10:03 Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 10 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dün akşam saatlerinde Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan plastik ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sardı. Olay yerine Niğde ve çevre illerden de sevk edilen itfaiye ekiplerinin gece boyunca süren mücadelesi sonucunda yangın, sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri sürdürülüyor.