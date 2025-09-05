Niğde'deki fabrika yangını 10 saatlik çalışma ile söndürüldü | Video
Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 10 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri sürdürülüyor.
07:40
Niğde'deki fabrika yangını 10 saatlik çalışma ile söndürüldü | Video 05.09.2025 | 10:03
