Ordu’da silahlı saldırı zanlısı 6 kişi adliyede | Video
Ordu’nun Ünye ilçesinde 4 gün önce meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayın ardından şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlayan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren D.K. (22) ile B.S. (23) isimli şahısları yakaladı. Ekipler ayrıca olayın gerçekleşmesinde yardımcı olan M.Y. (27), A.K. (19), C.Ö. (63) ve M.D. (23) isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.
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