Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme kaza kamerada | Video 12.10.2023 | 11:25 Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen ve 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Gebze istikametinden Yalova istikametinde ilerleyen D.Ö. idaresindeki 16 CER 55 plakalı kamyonet, Y.K. yönetimindeki 54 BD 368 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar 34 FDF 525 ve 34 FBU 684 plakalı otomobillere peş peşe çarptı.Kazada yaralanan 9 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kocaeli'deki hastanelere sevk edildi.