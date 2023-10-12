SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nde korkunç kaza: 8 yaralı! | Video
Son dakika haberi: Osmangazi Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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